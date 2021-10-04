Діти артистів Алли Пугачової і Максима Галкіна зачарували користувачів мережі в новому відео. Кадри Алла Пугачова оприлюднила у своєму Instagram.

У 2013 році Алла Пугачова і Максим Галкін стали батьками двійнят, Гаррі і Лізи, передає Politeka.net. Шоумен в одному з інтерв'ю розповів, що вирішив показувати дітлахів в мережі, щоб припинити полювання за ними "папараці".

З тих пір на сторінці обох батьків з'являються кадри з Гаррі і Лізи. У підсумку вони завоювали велику популярність, навіть стали з'являтися їх фан-сторінки.

У новому пості Instagram Алла Пугачова показала, як зараз виглядає Гаррі і чим займається. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах Гаррі вийшов з кущів з граблями. Хлопчик прибирав у дворі листя, про що повідомив матері.

"Молодець Гарік! Справжній господар", - зазначила Пугачова.

"Мамуль, ми все прибрали... майже все, тому що, там ще насипало", - вимовив хлопчик.

"Пишаюся тобою, сину мій!",- сказала артистка, й додала, що він заслужив обід.

"Осінні клопоти маленького господаря ❤️", - підписала Пугачова.

"Алла Борисівна у Вас прекрасні діти, рада за ваше щастя, ви заслужили, насолоджуйтеся ♥️♥️♥️☀️☀️☀️🤗🤗🤗", "як чудово ви виховуєте дітей ! Всі допомагають!👏 ",- прокоментували зачаровані користувачі Мережі.

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