Максим Галкин показал посиделки с российскими знаменитостями, которые они с Аллой Пугачевой устроили в своем роскошном особняке

Российский шоумен поделился новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. В нем он рассказал о вечере в компании других звезд.

«Вчера к нам на ужин заезжали наши друзья, по совместительству жюри Голос60+ в полном составе. Стас Намин с семьей, Валера Леонтьев, Лайма, Олег Газманов с Мариной. Очень весело посидели!», - написал Галкин.

Он также поделился снимком с того самого вечера. Судя по фото, звезды собрались в роскошном особняке Пугачевой и Галкина, который и снаружи, и внутри выглядит как настоящий дворец. Помимо взрослых на фото можно увидеть маленьких Лизу и Гарри Галкина.

Можно было заметить, что на фото большинство присутствующих широко улыбались, и только у Пугачевой улыбка получилась почти незаметной.

Поклонники знаменитостей не смогли пройти мимо поста.

«Какие вы классные и ка хорошо, что показываете что у шоу-бизнесе тоже можно дружить искреннее много лет», «Какие вы молодцы! По-семейному», «Как здорово, Алла Борисовна просто огонь», «Как вы все надоели буквально всем», «Что-то Алла Борисовна грустная?», - пишут люди.

Напомним, Пугачева вышла в люди в спортивном наряде, на лице ни единой морщинки.

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