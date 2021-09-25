Певица и актриса Кристина Орбакайте, дочь исполнительницы Аллы Пугачевой, решила посмеяться над собой
Еще в детстве Кристина Орбакайте попробовала себя в съемках в кино, передает Politeka.net. В 12 лет певица снялась в фильме "Чучело", и в течение жизни продолжила появляться в разных картинах.
В частности в комедийном фильме "Любовь-морковь", который впервые вышел на экраны в 2007 году. С тех пор вышло еще несколько продолжений.
В частности, сейчас зрителей готовят к выходу четвертой части.
Сюжет всех картин строится на одной теме - главные герои, в исполнении Кристины Орбакайте и Гоши Куценко, меняются телами с кем-либо, чтобы лучше понять друг друга. В четвертой части оба актера сыграют роботов.
Уехавшая в Россию Лолита рассекретила размер своей пенсии: "А у Аллы Борисовны..."
Победителя Холостячки со Златой Огневич "разгадали" задолго до финала: "Красиво смотрятся"
46-летний Казанин из "Квартал 95" показал свою семью на редком фото: "Подстригитесь"
Ушел из жизни украинский актер, без любящего человека остались жена и дети: "Не хватает слов"
"Холостячку" Мишину в купальнике поздравляют с беременностью: "Животик себя проявляет"
В новом посте Инстаграм Орбакайте показала, как оконфузилась во время съемки - она не членораздельно сказала реплику, и все засмеялись. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
"Снимаясь в комедии, всегда готова посмеяться над собой 😂 Рабочие моменты со съемок «Любовь-Морковь 4»", - написала Кристина Орбакайте.
"😃👍 Рабочие моменты - это всегда интересно", "О!Круто!Соскучилась!🌞🍀💖💃💚", "❤️ Это сказка лучшая🙌 очень красиво 🔥 Спасибо 🙏💓 Творческих изысков и Здоровья 💓", - прокомментировали пользователи сети.
Напомним, что Орбакайте показала подросшую внучку Пугачевой, в Сети не удержались от комплиментов
Как сообщала Politeka, дочка Пугачевой Орбакайте засветила загорелого мужа-красавца на отдыхе