Певица и актриса Кристина Орбакайте, дочь исполнительницы Аллы Пугачевой, решила посмеяться над собой

Еще в детстве Кристина Орбакайте попробовала себя в съемках в кино, передает Politeka.net. В 12 лет певица снялась в фильме "Чучело", и в течение жизни продолжила появляться в разных картинах.

В частности в комедийном фильме "Любовь-морковь", который впервые вышел на экраны в 2007 году. С тех пор вышло еще несколько продолжений.

В частности, сейчас зрителей готовят к выходу четвертой части.

Сюжет всех картин строится на одной теме - главные герои, в исполнении Кристины Орбакайте и Гоши Куценко, меняются телами с кем-либо, чтобы лучше понять друг друга. В четвертой части оба актера сыграют роботов.

В новом посте Инстаграм Орбакайте показала, как оконфузилась во время съемки - она не членораздельно сказала реплику, и все засмеялись. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Снимаясь в комедии, всегда готова посмеяться над собой 😂 Рабочие моменты со съемок «Любовь-Морковь 4»", - написала Кристина Орбакайте.

"😃👍 Рабочие моменты - это всегда интересно", "О!Круто!Соскучилась!🌞🍀💖💃💚", "❤️ Это сказка лучшая🙌 очень красиво 🔥 Спасибо 🙏💓 Творческих изысков и Здоровья 💓", - прокомментировали пользователи сети.