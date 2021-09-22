Певица Кристина Орбакайте, дочь исполнительницы Аллы Пугачевой, рассказала, где снялась ее дочь

Известная артистка в 2012 году родила третьего ребенка - Клавдию, передает Politeka.net. Известно, что у Кристины есть еще двое старших сыновей от предыдущего брака - Никита и Дени.

Младшую дочь артистка родила от бизнесмена Михаила Земцова, за которого вышла замуж еще в 2005-ом.

В своем Инстаграм Орбакайте показала повзрослевшую дочь, которая снялась у нее в клипе.

На снимках позировала сама певица в темном костюме и Клавдия в разных платьях. За съемочным процессом наблюдал муж артистки.

"Делюсь с вами фотографиями со съемки клипа "Сон во сне", - написала Орбакайте.

За 50 минут публикация собрала более 7000 лайков и много комментариев:

"Клава вообще 🥰", "Какая Клавдия!!!!❤️", "Какие все хорошенькие 😍", "Как вы прекрасны ❤️😍Клавдия такая взрослая,а этот взгляд 😍🔥🔥", "Копия мамы😊", "Очень классная песня ,слушаю 24/7🔥Действительно,вся жизнь -сон", "Какие вы все красивые! ❤️❤️❤️", "Клавы такая благородная красота! 🔥", "Какая Клавочка красавица! Как выросла!❤️", "Клавдия просто красавица выросла 👍🌸🦋🌸🦋🌸🦋🌸🦋❤️", "Кристина, какая Клавочка прелесть девочка! Похожи как!😍💚😃".

Напомним, что в сети появилось редкое фото Орбакайте с отцом, сходство невероятное: "Копия папы, от Пугачевой ни капли...".

Как сообщала Politeka, Орбакайте смутила внешним видом накануне праздника, как на траур: "Да уж, не могут наши звезды...".