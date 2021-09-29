В сети всплыло неожиданное фото Аллы Пугачевой в спортивном наряде, фанаты не узнают
Как сообщает Politeka.net, известная советская и российская артистка Алла Пугачева, которая недавно поразила всех новой внешностью со светлыми волосами и подтянутым лицом, уже давно завершила сценическую карьеру. Однако поклонников у нее не поубавилось, в соцсети Instagram есть множество фан-страниц, на которых пользователи обмениваются снимками звезды.
Так, недавно на фан-странице, посвященной маленькой дочери певицы Лизе, опубликовали снимок, на котором Пугачеву можно увидеть в простом образе, без пафоса и эпатажности. На снимке примадонна запечатлена на прогулке, куда вышла в черном спортивном наряде со светлой сумкой на плече. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и совсем нет морщин.
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В комментариях к снимку пользователи начали активно обсуждать образ Аллы Борисовны, отмечая, что даже в таком почетном возрасте она остается стильной и очень молодо выглядит. "Сильная женщина", "Молодая мамочка, просто класс. Никогда не видела Аллу такой стройной. Вот смотрю и каждый раз радуюсь, такое ощущение, что каждый день она становится стройнее и моложе", "Прелесть", "Красавица и умница, лучшая певица", "Невероятная красотка", - пишут в комментариях.
Напомним, Пугачева в коротких шортиках поразила фото с ребенком на руках: "Мадонна с младенцем".
Как сообщала Politeka, Галкин показал любимое занятие их с Пугачевой дочки, кадры попали в сеть: "Что мы будем делать?".
Также Politeka писала, что Пугачеву подловили с известным певцом прямо на вечеринке: "Аж не знает, как себя вести".