Дочка Максима Галкина и легендарной певицы Аллы Пугачевой Лиза вновь поражает своим умом не погодам

Как передает Politeka.net, Максим Галкин является известным российским шоуменом. Более 19 лет он в браке с легендарной певицей Аллой Пугачевой. У них есть дети - сын Гарри и дочка Лиза. Детям по 8 лет. Максим Галкин часто показывает, как они проводят время со своими детьми в шикарном особняке.

На этот раз Максим Галкин опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах его дети - Лиза и Гарри. Лиза учит брата и папу произносить название самого большого морского парка, которое очень сложно выговорить. У Гарри не получается произнести его, в то время, когда Лиза несколько раз повторяет его без запинки.

"Папа тоже не справился", - подписал видео Максим Галкин.

Поклонники звездной семьи оставили им множество приятных комментариев: "Девочка из сказки! Можно слушать Лизоньку бесконечно!", "Лиза прекрасна и умна. Замечательные эрудированные дети, на которых всегда приятно смотреть", "Какая у Лизы мимика, настоящая леди растет!", "Да уж, не каждому дано такое повторить! Умничка!".

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