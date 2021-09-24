Дочь артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина впечатлила красотой

Двойняшкам известных артистов, Гарри и Лизе, недавно исполнилось всего по восемь лет, однако у них уже есть фанаты, которые активно следят за их жизнью, передает Politeka.net.

В сети то и дело появляются фан-группы, посвященные ребятишкам. Так, в одном из таких аккаунтов появилось фото Лизы, которая позировала на улице в яркой шапочке и куртке. Девочка беззаботно улыбалась в камеру.

"Вся радость жизни умещается в улыбке ребенка! ❤️😘", - написали авторы поста.

Публикация собрала более 9000 лайков и много комментариев.

"Чудесная улыбка вместила всю красоту Вселенной! 💞😘🔥", "Лизонька ! Привет солнышко !", "Лизунечка ты прелесть,красотуля😍😍😍😍", "Куколка", "Как прекрасно сказала!!! 👋👌👍", "Какая красивая", "Само обаяние! Солнечная девочка!❤️", "Прелестюшечка", - написали пользователи сети.

Отметим, дети Аллы Пугачевой и Галкина родились 18 сентября 2013 года. Это стало настоящим событием для поклонников пары, ведь на момент рождения малышей артистке было 64 года. По словам артистов, малышей выносила суррогатная мать. Женщину наняли и она исполнила все условия договора.

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