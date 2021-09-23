Алла Пугачева и Максим Галкин растрогали сеть совместным фото

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек звезд появилось старое фото, на котором Галкин обнимал жену. Также авторы аккаунта решили вспомнить отрывок из интервью шоумена, где он сделал искреннее признание о жизни с Пугачевой.

«Меня в ней не раздражает ничего. Тем более что, знаете, по прошествии лет бывает, что люди устают друг от друга. У меня все наоборот. Просто она - мой человек», - отметил Галкин, добавив, что считает примадонну своей половинкой, которая не совпала по возрасту.

Стоит отметить, что в комментариях звездной паре оставили только приятные отзывы. Поклонников растрогало признание артиста.

«Какая прелесть! Счастья вам - огромного, здоровья и детки пусть только радуют!», «Молодец Максим! Вызываете уважение!», «Очень приятно смотреть на Вас!! На вашу дружную семью!! А возраст - это просто цифры. Счастья Вам и любви!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Пугачева забралась на велосипед ради Игоря Крутого: «Я просто обязана поехать».

Как сообщала Politeka, Пугачева переборщила с фотошопом и опозорилась: "Ничего от Аллы не осталось...".

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