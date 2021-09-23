На сторінці дочки відомої російської співачки Алли Пугачової та Максима Галкіна Лізи з’явилося нове фото Примадонни

Як пише Politeka.net, 72-річна російська Примадонна Алла Пугачова, яка майже 10 років живе у шлюбі із гумористом Максимом Галкіним та виховує двох восьмирічних двійнят Лізу та Гаррі, здається перестала старіти. У соціальних мережах часто з’являються фото Примадонни, де вона виглядає просто приголомшливо на свої роки.

На сторінці восьмирічної Лізи Галкіної в Instagram опублікували чергове фото легендарної російської співачки. На ньому у Пугачової не було жодної зморшки й вона виглядала дуже молодою.

"Шикарна грація ❤️😌", - написали у пості.

Однак шанувальники розкритикували Аллу Борисівну за те, що вона переборщила з фотошопом.

"Перебір з фотошопом. Просто непристойно. При величезній любові до Алли", "Фільтри-це річ", "Нічого від Алли не залишилося, лише в очах всесвітня втома 😢", "🙌 це не Алла! якась чужа!", " Від Пугачової залишилася одне прізвище ...", "Ну навіщо виставляти фотошопні фото ????", "Красива, але це не Алла !!! 😍😍😍😍😍", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що онук Алли Пугачової, який розкрив свою хворобу, отримав головну роль в театрі: "Бабуся не дрімає".

Нагадаємо, що Пугачова вразила молодим обличчям поруч з Крістіною Орбакайте: Галкін похвалився кадрами.

A ще Politeka повідомлялa, що Аліна Гросу потрапила в халепу через дивне вбрання на весіллі: "Якась Пугачова або Доліна".