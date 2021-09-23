На странице дочери известной российской певицы Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизы появилось новое фото Примадонны

Как пишет Politeka.net, 72-летняя российская Примадонна Алла Пугачева, которая почти 10 лет живет в браке с юмористом Максимом Галкиным и воспитывает двух восьмилетних двойняшек Лизу и Гарри, кажется перестала стареть. В социальных сетях часто появляются фото Примадонны, где она выглядит просто потрясающе на свои годы.

На странице восьмилетней Лизы Галкиной в Instagram опубликовали очередное фото легендарной русской певицы. На нем у Пугачевой не было ни единой морщинки и она выглядела очень молодой.

"Шикарная грация ❤️😌 ", - написали в посте.

Однако поклонники раскритиковали Аллу Борисовну за то, что она переборщила с фотошопом.

"Перебор с фотошопом. Просто неприлично. При огромной любви к Алле", "Фильтры-это вещь", "Ничего от Аллы не осталось, лишь в глазах вселенская усталость 😢 ", " 🙌 это не Алла! какая-то чужая!", "От Пугачевой осталась одна фамилия ...", "Ну зачем выставлять фотошопные фото ????", "Красивая, но это не Алла !!! 😍😍😍😍😍 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что внук Аллы Пугачевой, раскрывший свою болезнь, получил главную роль в театре: "бабушка не дремлет".

Напомним, что Пугачева поразила молодым лицом рядом с Кристиной Орбакайте: Галкин похвастался кадрами.

A еще Politeka сообщала, что Алина Гросу попала в беду за странный наряд на свадьбе: "Какая-то Пугачева или Долина".