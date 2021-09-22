Онук співачки Алли Пугачової, музикант Микита Пресняков, спробував себе в новому амплуа

Микита Пресняков народився у творчій родині, тому не дивно, що його життя також пов'язане зі сценою, пише Politeka.net. Онук Алли Пугачової став музикантом, а також кілька разів пробував себе в якості актора кіно.

А нещодавно стало відомо, що Микита спробував себе в новому амплуа - він виконав роль у виставі Московського театру.

"А ви знали, що Микита Пресняков тепер ще й актор? 😉 У московському губернському театрі пройшла прем'єра вистави "Безіменна зірка", де артист зіграв одну з головних ролей", - написали автори поста в Instagram.

На фото Пресняков-молодший позує в компанії своєї матері Христини Орбакайте й акторів Анни Снаткіної й Сергія Безрукова.

Публікація зібрала понад 15 тисяч лайків і багато коментарів:

"Дуже талановитий хлопець і він вже не в першій виставі грає. Він ще й в мюзиклі грав і в кіно знімався не раз", "худий він якийсь, дуже хворобливий вигляд має", " що з Микитою стало??? Дуже схуд", " Микита - це дуже талановитий хлопець. Ось на кому точно природа не відпочила!", "Бабуся не дрімає".

Зазначимо, раніше Микита Пресняков розповів, що у нього діагностували поліпи жовчного міхура, і тепер він сидить на дієті.

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