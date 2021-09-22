Внук певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков, попробовал себя в новом амплуа
Никита Пресняков родился в творческой семье, поэтому не удивительно, что его жизнь также связана со сценой, пишет Politeka.net. Внук Аллы Пугачевой стал музыкантом, а также несколько раз пробовал себя в качестве актера кино.
А недавно стало известно, что Никита попробовал себя в новом амплуа - он исполнил роль в спектакле Московского театра.
"А вы знали, что Никита Пресняков теперь еще и актер? 😉 В Московском губернском театре прошла премьера спектакля «Безымянная звезда», где артист сыграл одну из главных ролей", - написали авторы поста в Инстаграм.
На фото Пресняков-младший позирует в компании своей матери Кристины Орбакайте и актеров Анны Снаткиной и Сергея Безрукова.
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Публикация собрала более 15 тысяч лайков и много комментариев:
"Очень талантливый парень и он уже не в первом спектакле играет. Он ещё и в мюзикле играл и в кино снимался не раз", "Тощий он какой-то, очень болезненный вид имеет", "Что с Никитой стало??? Очень исхудал", "Никита - это очень талантливый парень. Вот на ком точно природа не отдохнула!", "Бабушка не дремлет".
Отметим, ранее Никита Пресняков рассказал, что у него диагностировали полипы желчного пузыря, и теперь он сидит на диете.
Напомним, у молодого внука Аллы Пугачевой обнаружили опухоль
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