Муж легендарной российской певицы Аллы Пугачевой юморист Максим Галкин поделился новой фотографией

Как пишет Politeka.net, 45-летний пародист, юморист, телеведущий, киноактер и певец Максим Галкин, который в 2011 году вступил в брак с российской Примадонной Аллой Пугачевой, часто публикует личные фото в своем Instagram.

Галкин много гастролирует по России с концертами и часто делится фотографиями из разных городов. На этот раз Галкин поделился новой фотографией с белоснежной яхты, которую сделал в городе Сочи.

"Один день в Сочи. Днем солнце, вечером концерт. А завтра дождь, поэтому в Москву. Дождь везде одинаковый. Только увидел, что на фото волны передразнивают меня", - написал юморист.

Поклонники Максима за 15 минут поставили более 13 тысяч лайков и написали много комментариев.

"Аквамен 😂😂😂🔥🔥 ", " 👋 Фото, где все удалось 🙂 ", " 🔥🔥🔥 красота!!!", "У счастливчиков лето продолжается! 👍 ", "Завидуем молча .... 🤭 ", "Ой, как-то вы неприлично, Максим, лежите)) наверное, потому что красиво😛", "Красота 🔥🔥🔥 ", " просто удивительно как вода вас отражает! ☺️", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина заворожила своей искренней улыбкой: "Вместила всю красоту Вселенной".

Напомним, что Галкин заключил в объятиях Пугачеву, тронув сеть искренним признанием: "вызываете уважение!".

A еще Politeka сообщала, что Пугачева поразила молодым лицом рядом с Кристиной Орбакайте: Галкин похвастался кадрами.