Алла Пугачова і Максим Галкін зворушили мережу спільним фото
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірок з'явилося старе фото, на якому Галкін обіймав дружину. Також автори аккаунта вирішили згадати уривок з інтерв'ю шоумена, де він зробив щире зізнання про життя з Пугачовою.
"Мене в ній не дратує нічого. Тим більше що, знаєте, після років буває, що люди втомлюються один від одного. У мене все навпаки. Просто вона-моя людина", - зазначив Галкін, додавши, що вважає примадонну своєю половинкою, яка не збіглася за віком.
Варто відзначити, що в коментарях зірковій парі залишили тільки приємні відгуки. Шанувальників зворушило визнання артиста.
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"Яке диво! Щастя вам-величезного, здоров'я і дітки нехай тільки радують!", "Молодець Максим! Викликаєте повагу!", "Дуже приємно дивитися на Вас!! На Вашу дружну сім'ю!! А вік-це просто цифри. Щастя Вам і любові!",- пишуть користувачі Мережі.
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