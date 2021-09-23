Алла Пугачова і Максим Галкін зворушили мережу спільним фото

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірок з'явилося старе фото, на якому Галкін обіймав дружину. Також автори аккаунта вирішили згадати уривок з інтерв'ю шоумена, де він зробив щире зізнання про життя з Пугачовою.

"Мене в ній не дратує нічого. Тим більше що, знаєте, після років буває, що люди втомлюються один від одного. У мене все навпаки. Просто вона-моя людина", - зазначив Галкін, додавши, що вважає примадонну своєю половинкою, яка не збіглася за віком.

Варто відзначити, що в коментарях зірковій парі залишили тільки приємні відгуки. Шанувальників зворушило визнання артиста.

"Яке диво! Щастя вам-величезного, здоров'я і дітки нехай тільки радують!", "Молодець Максим! Викликаєте повагу!", "Дуже приємно дивитися на Вас!! На Вашу дружну сім'ю!! А вік-це просто цифри. Щастя Вам і любові!",- пишуть користувачі Мережі.

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