Популярний гуморист Максим Галкін показав, як веселиться без дружини і дітей на відпочинку

Максим Галкін показує в Instagram досить багато фото з дітьми, тоді як його дружина Алла Пугачова вважає за краще ділитися фото вкрай рідко. Цього разу чоловік розповів про нове водне захоплення, яке встиг засвоїти за час невеликої поїздки.

Як виявилося, Галкін вирішив покататися на буксирі з мотором у вигляді торпеди, який називається seabob. Заодно артист похвалився підтягнутим тілом і м'язами, що відразу помітили фанатки.

"Вдалося між роботою і роботою наздогнати на пару днів вислизаюче літо. Обожнюю seabob-це ось ця штука, яка мене по воді волоче, але з боку це не так ефектно, як я це собі уявляю сам», — пише під відео Галкін.

Ось що пишуть в мережі: "Співає за кадром Алла і правда; Оу пірнаємо; Тримайся там!!; Класне відео і озвучка супер!! та він уже задовбав виставлятися!; Максим, комфортно на цій штуці? Як їй керувати?😮 🌊 ; Цілком ефектно😍 😂; а діти в школі вчаться ю, поки тато вислизає літо ловить)))?!; бачити такого одне задоволення".

Зазвичай Галкін часто публікує знімки з дітьми і розповідає про життя сім'ї. Раніше гуморист опублікував відео з першого вересня, куди вони прийшли разом з Аллою Пугачовою. Цього року Ліза і Гаррі пішли до другого класу "першої московської гімназії".

Раніше Politeka писала, що Пугачова на рибалці засвітила мішки під очима і юного супутника:"Галкіну Заміна зростає".

Нагадаємо, що чоловік Пугачової Галкін вразив виглядом у формі, відео: "Лейтенант! Та ще й без кільця".

A ще Politeka повідомляла, що Пугачова не посоромилася показати схудлі ноги в коротких шортах не за віком:"і це мама з донькою".