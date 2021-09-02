Популярный юморист Максим Галкин показал, как веселится без жены и детей на отдыхе

Максим Галкин показывает в Инстаграм довольно много фото с детьми, тогда как его супруга Алла Пугачева предпочитает делиться фото крайне редко. В этот раз мужчина рассказал о новом водном увлечении, которое успел усвоить за время небольшой поездки.

Как оказалось, Галкин решил покататься на буксире с мотором в виде торпеды, который называется seabob. Заодно артист похвастался подтянутым телом и мускулами, что сразу подметили фанатки.

«Удалось между работой и работой догнать на пару дней ускользающее лето. Обожаю seabob — это вот эта штука, которая меня по воде волочет, но со стороны это не так эффектно, как я это себе представляю сам», — пишет под видео Галкин.

Вот что пишут в сети: «Поёт за кадром Алла и правда; Оу ныряем; Держись там!!; Классное видео и озвучка супер!!; да он уже задолбал выставляться!; Максим, комфортно на этой штуке? Как ей управлять?😮🌊; Вполне эффектно😍😂; А дети в школе учатся, пока папа ускользающее лето ловит)))?!; видеть такого одно удовольствие».

Обычно Галкин часто публикует снимки с детьми и рассказывает о жизни семьи. Ранее юморист опубликовал видео с первого сентября, куда они пришли вместе с Аллой Пугачевой. В этом году Лиза и Гарри пошли во второй класс "Первой московской гимназии".

Ранее Politeka писала, что Пугачева на рыбалке засветила мешки под глазами и юного спутника: "Галкину замена растет".

Напомним, что муж Пугачевой Галкин поразил видом в форме, видео: "Лейтенант! Да еще и без кольца".

A еще Politeka сообщала, что Пугачева не постеснялась показать похудевшие ноги в коротких шортах не по возрасту: "и это мама с дочкой".