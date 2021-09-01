Легендарна співачка Алла Пугачова поділилася з шанувальниками новою світлиною

Як пише Politeka.net, 72-річна російська Примадонна Алла Пугачова вже майже 10 років живе у шлюбі із популярним гумористом і пародистом 45-річним Максимом Галкіним. Через два роки після весілля новостворена сім’я вирішила завести дітей та звернулася до сурогатної матері. Так, на світ з’явилися двійнята – Ліза та Гаррі Галкіни, яким зараз по сім років, вони ростуть амбітними та життєрадісними.

У своєму Instagram Алла Борисівна часто ділиться з шанувальниками світлинами з дітьми та чоловіком. Цього разу Пугачова опублікувала знімок з сімейного відпочинку. На передньому плані фото позувала сама співачка із загадковим хлопчиком, а на задньому маленький Гаррі з вудкою ловив рибу.

Зауважимо, що на світлині Примадонна виглядала трохи втомлено – у неї були мішки під очима.

"Всі знайшли Гаррі? 😄", - написала Алла Пугачова.

Шанувальники одразу ж почали писати, що вони побачили Гаррі з вудочкою на фото. Увагу деяких привернув загадковий хлопчик на фото, коментатори почали жартувати з цього приводу.

"Поруч з Аллою майбутній її чоловік 😜", "він рибалить 😊Алла молодець 😊 сильна жінка 😇 хочеш щастя! – створи!!!", "Гаррі то знайшли. А ось хлопчика поруч з Аллою Борисівною не знаю. Юний прихильник? 😍", "Галкіну заміна росте?", "Гаррі далеко, з вудкою, в червоній бейсболці 😊😊😊❤️❤️", - написали шанувальники.

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