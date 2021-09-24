Дочка артистів Алли Пугачової і Максима Галкіна вразила красою

Двійнятам відомих артистів, Гаррі і Лізі, нещодавно виповнилося всього по вісім років, проте у них вже є фанати, які активно стежать за їхнім життям, передає Politeka.net.

У мережі раз у раз з'являються фан-групи, присвячені дітлахам. Так, в одному з таких акаунтів з'явилося фото Лізи, яка позувала на вулиці в яскравій шапочці й куртці. Дівчинка безтурботно посміхалася в камеру.

"Вся радість життя уміщається в усмішці дитини! ❤ ️ 😘 ",- написали автори поста.

Публікація зібрала понад 9000 лайків і багато коментарів.

"Чудова посмішка вмістила всю красу Всесвіту! 💞 😘 🔥 ", "Лізонька ! Привіт сонечко !", "Лизунечка ти супер, красотуля😍 😍 😍 😍"," лялечка", "як прекрасно сказала!!! 👋 👌 👍 ", "Яка красива", " сама чарівність! Сонячна дівчинка!❤ ️ ", "Прелестюшечка", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, діти Алли Пугачової й Галкіна народилися 18 вересня 2013 року. Це стало справжньою подією для шанувальників пари, адже на момент народження малюків артистці було 64 роки. За словами артистів, малюків виносила сурогатна мати. Жінку найняли і вона виконала всі умови договору.

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