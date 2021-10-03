Фанаты Аллы Пугачевой с восторгом следят, как растут их с Максимом Галкиным двойняшки
Недавно Лизе и Гарри исполнилось 8 лет. Публика нарадоваться не может, какими замечательными выросли малыши. На фан-страничке 72-летней Примадонны в Инстаграм опубликовали свежее видео с Лизой, гуляющей, по всей видимости, в саду возле замка, где живет семейство, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
"Осеннее чудо 😘❤️", - говорится в подписи.
На кадрах девочка в белой футболке и джинсовом сарафане нашла в траве среди опавшего листья маленький цветок: "Осталась одна маргариточка! Красивая!".
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Присев рядом с цветком и полюбовавшись вдосталь, Лиза поскакала дальше, весело размахивая руками.
Пользователи изумились непосредственности дочки Пугачевой и Галкина:
"Ах, как это мило - детская беззаботность и лёгкость 🙏 пусть это состояние «девочка» сохранится на долгие годы🌹"
"Лизочка прелесть, нежный, воспитанный, добрый ребёнок"
"Словно Алиса в стране чудес"
"Смотришь на это чудо и настроение поднимается❤️"
"Порхает как бабочка🙏"
Как известно, двойня Пугачевой и Галкина появилась на свет с помощью суррогатного материнства. Детей артистам выносила женщина по имени Елена Ширинина. Ранее она заявляла, что Алла Борисовна с мужем хотели детей, наняли ее и она выполнила условия соглашения. В результате, все остались довольны.
Ранее сообщалось, дочь Пугачевой и Галкина восхитила умом не по годам, показательное видео: "Не каждому дано..."
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