Фанаты Аллы Пугачевой с восторгом следят, как растут их с Максимом Галкиным двойняшки

Недавно Лизе и Гарри исполнилось 8 лет. Публика нарадоваться не может, какими замечательными выросли малыши. На фан-страничке 72-летней Примадонны в Инстаграм опубликовали свежее видео с Лизой, гуляющей, по всей видимости, в саду возле замка, где живет семейство, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Осеннее чудо 😘❤️", - говорится в подписи.

На кадрах девочка в белой футболке и джинсовом сарафане нашла в траве среди опавшего листья маленький цветок: "Осталась одна маргариточка! Красивая!".

Присев рядом с цветком и полюбовавшись вдосталь, Лиза поскакала дальше, весело размахивая руками.

Пользователи изумились непосредственности дочки Пугачевой и Галкина:

"Ах, как это мило - детская беззаботность и лёгкость 🙏 пусть это состояние «девочка» сохранится на долгие годы🌹"

"Лизочка прелесть, нежный, воспитанный, добрый ребёнок"

"Словно Алиса в стране чудес"

"Смотришь на это чудо и настроение поднимается❤️"

"Порхает как бабочка🙏"

Как известно, двойня Пугачевой и Галкина появилась на свет с помощью суррогатного материнства. Детей артистам выносила женщина по имени Елена Ширинина. Ранее она заявляла, что Алла Борисовна с мужем хотели детей, наняли ее и она выполнила условия соглашения. В результате, все остались довольны.

Ранее сообщалось, дочь Пугачевой и Галкина восхитила умом не по годам, показательное видео: "Не каждому дано..."

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