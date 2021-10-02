Галкин показал, как провел время в компании

Известные артисты и супруги Алла Пугачева и Максим Галкин показали милые посиделки у себя дома, затронув интересную тему

Максим Галкин и Алла Пугачева уже много лет живут в своем замке в деревне Грязь, где воспитывают двоих маленьких детей, Гарри и Лизу, пишет Politeka.net.

Супруги нередко приглашают к себе в гости друзей и коллег. Максим Галкин опубликовал видео недавней посиделки у себя дома с Лаймой Вайкуле, Олегом Газмановым, Валерием Леонтьевым и другими (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Во время прощания Лайма Вайкуле поблагодарила за гостеприимство и внезапно зашла тема о дружбе. По словам присутствующих, они давно ладят.

"Тебе кислород никто не перекрывал?", - с иронией и смехом спросила Алла Пугачева.

"Вот как можно перекрыть, когда там нечего перекрывать? Если хочешь что-то сказать, то это невозможно, а если и сказать-то нечего...", - отметила Вайкуле.

Отметим, речь идет о недавнем интервью экс-солистки группы "Мираж" Натальи Гулькиной, которая намекнула, что в свое время ей перекрыла "кислород" Алла Пугачева, не давая развиваться в творчестве. Таким образом, примадонна "подколола" известную певицу на новом видео.

Примечательно, что ранее Пугачеву в этом же обвиняли Маша Распутина, Валентина Легкоступова, Лика Star и другие.

Напомним, омолодившуюся Пугачеву с "новой" внешностью не смогли узнать даже поклонники

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