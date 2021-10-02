Резкие перемены во внешности Аллы Пугачевой не заметит разве что слепой

Примадонна после длительной изоляции в связи с коронавирусом (отсиживалась в их с Максимом Галкиным замке в поселке Грязь) в последнее время стала часто появляться в свете. Алла Борисовна ходит по светским раутам, юбилеям и премьерам. На днях ее заметили на дне рождения Олега Газманова (летом тому исполнилось 70 лет, но отметил он только сейчас).

Свежие кадры с Пугачевой наделали шума в Сети. Все удивляются, как молодо она выглядит в свои 72. Алла Борисовна превратилась в платиновую блондинку, а ее лицо заметно "разгладилось". Пользователи стали подозревать, что им показывают двойника Пугачевой.

"Вообще это не Алла"; "Что стало с ней? На себя не похожа"; "Странно, но думаю - не она это"; "А куда они дели настоящую Пугачеву?"; "Фотошоп, но не узнать Аллочку"; "Остановитесь, уважаемые! Смотреть прямо стыдно"; "Страх господний, неестесственно!"; "Похожа на Регину Дубовицкую, ведущую "Аншлаг"; "Лицо как у девочки😍👍"; "Верните нам настоящую Аллу, а не это, что на фото", - комментируют в Сети.

Напомним, Пугачева вышла в люди в спортивном наряде, на лице ни единой морщинки: "Сильная женщина"

Как сообщала Politeka, Галкин показал любимое занятие их с Пугачевой дочки, кадры попали в сеть: "Что мы будем делать?".

Также Politeka писала, что Пугачеву подловили с известным певцом прямо на вечеринке: "Аж не знает, как себя вести".