Звезда показала, чем он занимается

Дети артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина очаровали пользователей сети в новом видео. Кадры Алла Пугачева обнародовала в своем Инстаграм.

В 2013 году Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями двойняшек , Гарри и Лизы, передает Politeka.net. Шоумен в одном из интервью рассказал, что решил показывать ребятишек в Сети, чтобы прекратить охоту за ними "папарацци".

С тех пор на странице обоих родителей появляются кадры с Гарри и Лизы. В итоге они завоевали большую популярность, даже стали появляться их фан-страницы.

В новом посте Инстаграм Алла Пугачева показала, как сейчас выглядит Гарри и чем занимается. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах Гарри вышел из-за кустов с граблями. Мальчик убирал во дворе листья, о чем сообщил матери.

"Молодец Гарик! Настоящий хозяин", - отметила Пугачева.

"Мамуль, мы все убрали... почти все, потому что, там еще насыпало", - произнес мальчик.

"Горжусь тобой, сын мой!", - сказала артистка, и добавила, что он заслужил обед.

"Осенние хлопоты маленького хозяина ❤️", - подписала Пугачева.

"Алла Борисовна у Вас прекрасные дети, рада за ваше счастье, вы заслужили, наслаждайтесь ♥️♥️♥️☀️☀️☀️🤗🤗🤗", "Как замечательно вы воспитываете детей ! Все помогают!👏", - прокомментировали очарованные пользователи сети.

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