Дети артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина очаровали пользователей сети в новом видео. Кадры Алла Пугачева обнародовала в своем Инстаграм.
В 2013 году Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями двойняшек , Гарри и Лизы, передает Politeka.net. Шоумен в одном из интервью рассказал, что решил показывать ребятишек в Сети, чтобы прекратить охоту за ними "папарацци".
С тех пор на странице обоих родителей появляются кадры с Гарри и Лизы. В итоге они завоевали большую популярность, даже стали появляться их фан-страницы.
В новом посте Инстаграм Алла Пугачева показала, как сейчас выглядит Гарри и чем занимается. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Экс-муж Ани Лорак повторил экстремальное свидание, но уже с новой возлюбленной: "С Каролиной тоже есть такое..."
Самолет с пассажирами протаранил многоэтажное здание, кадры катастрофы: "Не выжил никто"
Эктор Хименес-Браво объявил, какая девушка станет его женой: "Сто процентов…"
Никитюк в мини-купальнике раскованно показала формы вблизи: "Целлюлита точно не будет"
Олег Винник готовится покинуть Украину, что известно: "Безумная любовь"
На кадрах Гарри вышел из-за кустов с граблями. Мальчик убирал во дворе листья, о чем сообщил матери.
"Молодец Гарик! Настоящий хозяин", - отметила Пугачева.
"Мамуль, мы все убрали... почти все, потому что, там еще насыпало", - произнес мальчик.
"Горжусь тобой, сын мой!", - сказала артистка, и добавила, что он заслужил обед.
"Осенние хлопоты маленького хозяина ❤️", - подписала Пугачева.
"Алла Борисовна у Вас прекрасные дети, рада за ваше счастье, вы заслужили, наслаждайтесь ♥️♥️♥️☀️☀️☀️🤗🤗🤗", "Как замечательно вы воспитываете детей ! Все помогают!👏", - прокомментировали очарованные пользователи сети.
Напомним, дочь Пугачевой и Галкина заворожила своей искренней улыбкой
Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой и Галкина восхитила развлечением в осеннем саду
Также Politeka писала, Пугачева с Галкиным собрали звездную "тусовку" у себя во дворце