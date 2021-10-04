Російська співачка Алла Пугачова прийшла на день народження своєї подруги і зробила їй незвичайний сюрприз.
Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці Пугачової в Тік Тоці з'явилося відео з 72-річною примадонною і її літньою подружкою. Чоловік артистки, шоумен і комік Максим Галкін вирішив зняти на відео торжество. Він показав Аллу, яка виглядала просто чудово. Також він похвалився неймовірним тортом у вигляді сумки з квітами, який для іменинниці зробив відомий кондитер Олександр Селезньов.
Жінки почали розхвалювати кондитера, відзначаючи, що його десерти – це справжні шедеври.
"Сашка - ти геній! Дивовижний майстер. Пам'ятаємо, любимо і сумуємо", - стала співати дифірамби Пугачова.
Екс-чоловік Ані Лорак повторив екстремальне побачення, але вже з новою коханою: "З Кароліною теж є таке..."
Зірка серіалу "Пес" Жонін влаштував п'яну ДТП у Києві і погрожував журналістам: "Я вас знайду!"
Полякова засвітила інтер'єр своєї розкішної вілли з приватним пляжем і яхтою: "Нічого не може бути краще"
Переможцю "Голосу країни" Сасанчину різко стало погано, приїхала швидка: вагітна наречена повідомила подробиці
Олег Винник готується покинути Україну, що відомо: "Шалене кохання"
Варто відзначити, що останнім часом Галкін і Пугачова стали часто з'являтися на світських заходах. Нещодавно вони і зовсім зібрали зіркових гостей у своєму особняку, знімаючи захід на камеру.
Нагадаємо, що Пугачова з Галкіним влаштували в своєму палаці зоряну тусовку:"щось Алла сумна".
Як повідомляла Politeka, Пугачова показала, яким господарем росте її син: "молодець Гарік!".
Також Politeka писала, що Пугачова на посиденьках з Вайкуле пожартувала над відомою співачкою: "тобі кисень ніхто не перекривав?".