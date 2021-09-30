Максим Галкін показав посиденьки з російськими знаменитостями, які вони з Аллою Пугачовою влаштували у своєму розкішному особняку

Російський шоумен поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. У ньому він розповів про вечір в компанії інших зірок.

"Вчора до нас на вечерю заїжджали наші друзі, за сумісництвом журі Голос60 + в повному складі. Стас Намін з сім'єю, Валера Леонтьєв, Лайма, Олег Газманов з Мариною. Дуже весело посиділи!", - написав Галкін.

Він також поділився знімком з того самого вечора. Судячи з фото, зірки зібралися в розкішному особняку Пугачової і Галкіна, який і зовні, і всередині виглядає як справжній палац. Крім дорослих на фото можна побачити маленьких Лізу і Гаррі Галкіна.

Можна було помітити, що на фото більшість присутніх широко посміхалися, і тільки у Пугачової посмішка вийшла майже непомітною.

Шанувальники знаменитостей не змогли пройти повз пост.

"Які ви Класні і ка добре, що показуєте що у шоу-бізнесі теж можна дружити щире багато років", "які ви молодці! По-сімейному", "як здорово, Алла Борисівна просто вогонь", "як ви всі набридли буквально всім", "щось Алла Борисівна сумна?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Пугачова вийшла в люди в спортивному вбранні, на обличчі жодної зморшки.

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