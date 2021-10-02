Галкін показав, як провів час у компанії

Відомі артисти і подружжя Алла Пугачова і Максим Галкін показали милі посиденьки у себе вдома, торкнувшись цікавої теми

Максим Галкін і Алла Пугачова вже багато років живуть у своєму замку в селі Грязь, де виховують двох маленьких дітей, Гаррі і Лізу, пише Politeka.net.

Подружжя нерідко запрошує до себе в гості друзів і колег. Максим Галкін опублікував відео недавньої посиденьки у себе вдома з Лаймою Вайкуле, Олегом Газмановим, Валерієм Леонтьєвим та іншими (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Під час прощання Лайма Вайкуле подякувала за гостинність і раптово зайшла тема про дружбу. За словами присутніх, вони давно ладнають.

"Тобі кисень ніхто не перекривав?", - з іронією і сміхом запитала Алла Пугачова.

"Ось як можна перекрити, коли там нічого перекривати? Якщо хочеш щось сказати, то це неможливо, а якщо і сказати-то нічого...",- зазначила Вайкуле.

Зазначимо, мова йде про недавнє інтерв'ю екс-солістки групи "Міраж" Наталії Гулькіної, яка натякнула, що свого часу їй перекрила "кисень" Алла Пугачова, не даючи розвиватися у творчості. Таким чином, примадонна "підколов" відому співачку на новому відео.

Примітно, що раніше Пугачову в цьому ж звинувачували Маша Распутіна, Валентина Легкоступова, Ліка Star та інші.

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