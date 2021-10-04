Российская певица Алла Пугачева пришла на день рождения своей подруги и преподнесла ей необычный сюрприз.

Как сообщает Politeka.net, на фан-страничке Пугачевой в Тик Токе появилось видео с 72-летней примадонной и ее пожилой подружкой. Муж артистки, шоумен и комик Максим Галкин решил снять на видео торжество. Он показал Аллу, которая выглядела просто превосходно. Также он похвастался невероятным тортом в виде сумки с цветами, который для именинницы сделал известный кондитер Александр Селезнев.

Женщины начали расхваливать кондитера, отмечая, что его десерты – это настоящие шедевры.

«Сашка – ты гений! Удивительный мастер. Помним, любим и скучаем», - стала петь дифирамбы Пугачева.

Стоит отметить, что в последнее время Галкин и Пугачева стали часто появляться на светских мероприятиях. Недавно они и вовсе собрали звездных гостей в своем особняке, снимая мероприятие на камеру.

Напомним, что Пугачева с Галкиным устроили в своем дворце звездную тусовку: "Что-то Алла грустная".

Как сообщала Politeka, Пугачева показала, каким хозяином растет ее сын: "Молодец Гарик!".

Также Politeka писала, что Пугачева на посиделках с Вайкуле подшутила над известной певицей: "Тебе кислород никто не перекрывал?".