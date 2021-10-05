Легендарная певица Алла Пугачева засветила архивный снимок, на котором позирует на фоне ракеты.
Как передает Politeka.net, Алла Пугачева является легендарной артисткой. В сети часто идут споры по поводу её внешности, поскольку певице уже 72 года и она поражает своим моложавым видом.
Так, на этот раз артистка опубликовала архивное фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Алла Пугачева на фоне ракеты. Как известно, сегодня артистка Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились в космос на съемки фильма. В честь этого артистка опубликовала этот снимок.
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На снимке певица в этническом наряде позирует перед камерой. Как указали фанаты, этот снимок был сделан более 50 лет назад.
"Счастливого пути", — пожелала Алла Пугачева.
Поклонники оставили множество комментариев: "Лучшая во всей галактике", "Молодая Ротару на космодроме?", "Прекрасна во все времена", "Какая молодец Ещё в те годы все знала и понимала", "Счастливого полета и удачного возвращения домой!", "Аллочка, вы прекрасны всегда! С праздником вас! Думаю, для многих вы настоящий учитель", "Удачи вам. Горжусь, переживаю, верю. Ждём на Земле".
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