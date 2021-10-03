Российская модель Елена Краснова, которая вышла замуж за внука Аллы Пугачевой, поделилась новыми фотографиями

Как пишет Politeka.net, 24-летняя успешная модель Алена Краснова и 30-летний внук российской Примадонны Аллы Пугачевой певец Никита Пресняков уже четыре года живут в счастливом браке.

В своем Instagram жена Преснякова часто делится с поклонниками фотографиями из профессиональных фотосессий. На этот раз девушка опубликовала шесть фотографий, на которых позировала в кожаных пиджаке и брюках, интересном топе и на каблуках. Образ дополняла красивая сумочка, идеальный макияж и укладка.

"Мой любимый street style 🌆 маленький Нью-Йорк в центре Москвы , какой кадр лучше? 1/2/3/4/5/6?",- написала Краснова.

Поклонники за полчаса поставили почти 1000 лайков и написали много комплиментов.

"Шикарнейшая 😍🙌 ", "Вау 😍🖤 ", " Красотка! 👍❤️💋 ", "Красотка ♥️ ", "Обожаю такой стиль 👏 ", "Мне все очень нравятся, ну если нужно выбрать, то первенство это 6, однозначно. И 3 🔥 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что невестка Пугачевой решилась на смелый поступок, в сети не оценили: "К чему нам эти труселя?".

Напомним, что молодая невестка Пугачевой в крохотном топе смутила переменами во внешности: "Зачем, что з....".

A еще Politeka сообщала, что внук Пугачевой на годовщину свадьбы "променял" жену на пышногрудую красавицу: "У нас с моей девочкой...".