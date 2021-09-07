Дружина онука російської співачки Алли Пугачової Олена Краснова нарвалася на критику в мережі

Як пише Politeka.net, 24-річна московська модель Олена Краснова в 2017 році вийшла заміж за Микиту Преснякова. З тих пір парочка нерозлучна. Поки Пресняков присвячує себе творчості, Олена пробує свої сили в модельному бізнесі. На свіжих фото ефектна блондинка постала в мініатюрному топі і джинсах. Штани красуня розстебнула і спустила, засвітивши брендову нижню білизну.

"Очима @lilia.photo", - підписала фото дівчина.

У коментарях думки щодо зовнішнього вигляду моделі розділилися. Одним фотосесія дуже сподобалася, а інші розкритикували Краснову за надмірну відвертість.

"Занадто вульгарно", "Жах, до чого нам ці труселя?", "Красива", «Ну що за красуня», «найкрасивіша і спокуслива», «Жарааааа», «красуня», "перебір", - пишуть користувачі Мережі.

Додамо, що в соціальних мережах дружини Преснякова часто з'являються кадри з професійних зйомок.

Нагадаємо, що Олена Преснякова засвітилася в купальнику, як в української співачки: фотопорівняння.

Раніше Politeka писала, що Олена Преснякова в мініатюрному топі збентежила змінами в зовнішності: "Навіщо, що з....".

A ще Politeka повідомляла, що Олена Преснякова з глибоким вирізом нарвалася на критику: "припиніть робити з себе...".