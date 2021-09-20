Московська модель Олена Краснова, невістка Алли Пугачової, показала новий образ

Як пише Politeka.net, 24-річна модель Олена Краснова ще в 2017 році вийшла заміж за Микиту Преснякова, онука Алли Пугачової. Парочка з того часу постійно разом. Микита займається творчістю, а Олена пробує сили в модельному бізнесі. Красуня також активно просуває себе в соціальних мережах, де ділиться з фанатами цікавими образами.

На новому фото, яке красуня опублікувала в своєму блозі, Олена здалася в черрно-синьому шкіряному костюмі. Красуня сиділа на стільці, хвалячись яскравим модним чином, і дивилася в камеру.

Фанати поставили понад 500 відміток "подобається" і написали кілька компліментів дружині Микити Преснякова:

"Альона, ви прекрасні", "класна", "незвичайний образ в стильному костюмі".

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