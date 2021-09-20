Московская модель Алена Краснова, невестка Аллы Пугачевой, показала новый образ
Как пишет Politeka.net, 24-летняя модель Алена Краснова еще в 2017 году вышла замуж за Никиту Преснякова, внука Аллы Пугачевой. Парочка с того времени постоянно вместе. Никита занимается творчеством, а Алена пробует силы в модельном бизнесе. Красотка также активно продвигает себя в социальных сетях, где делится с фанатами интересными образами.
На новом фото, которое красотка опубликовала в своем блоге, Алена показалась в черрно-синем кожаном костюме. Красотка сидела на стуле, хвастаясь ярким модным образом, и смотрела в камеру.
Фанаты поставили более 500 отметок "нравится" и написали несколько комплиментов жене Никиты Преснякова:
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"Алена, вы прекрасны", "Классная", "необычный образ в стильном костюме".
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