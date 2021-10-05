Всплыли подробности тяжелых испытаний, которые выпали на жизненном пути Софии Ротару.

Судья «Х-Фактора», музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о проблемах со здоровьем Софии Ротару, и почему общественность часто отдает пальму первенства Алле Пугачевой. Об этом он сообщил в интервью «Вокруг ТВ».

По словам Сроседова, Ротару подорвала свое здоровье, когда в начале карьеры давала по три концерта в день на плохой аппаратуре. Тогда она пела исключительно вживую, но настал момент, когда она больше не могла этого делать.

Из-за сорванного голоса звезде пришлось начать выступать под фонограмму. Но, однажды во время выступления во Дворце спорта в 1977 запись внезапно остановилась, и Ротару рассекретили.

«Был большой скандал. Ее отлучили от гастролей на год. Она получила строгий выговор от Крымской филармонии. Ротару зареклась от фонограмм и работала вживую», — отметил Соседов.

Но это только ухудшило состояние здоровья артистки, заявил музыкальный критик. На одном из концертов Ротару даже упала в обморок. В связи с этим, от живых выступлений пришлось отказаться.

«Потом случилась Перестройка. Тотальная фанера. Я уверен, если бы Соня Ротару пела вживую сольные концерты, она была бы сегодня первой, а не Пугачева», — подытожил Соседов.

Отметим, в СМИ нередко пишут о соперничестве и даже вражде двух артисток, хотя сами они никогда подобные слухи не подтверждали.

Напонмим, 24 августа праздновал день рождения сын Софии Ротару Руслан Евдокименко. Певица поздравила его в посте на своей странице в Инстаграм. В комментраяих к поздравлениям присоединилась и российская Примадонна.

"С Днём Рождения, Руслан", - написала Алла Пугачева.

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