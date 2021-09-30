51-летний сын Софии Ротару Руслан Евдокименко поздравил с праздником свою маму и дочь
Как пишет Politeka.net, Руслан Евдокименко является единственным сыном 74-летней Софии Ротару. У Руслана есть двое детей - София и Анатолий.
В четверг, 30 сентября, Руслан Евдокименко опубликовал на своей странице в Инсаграм фото Софии Ротару с внучкой.
«С Днем Ангела, мои дорогие Софии!» - написал он.
В сети сравнили детские фото Киркорова и сына Пугачевой, разразился скандал: «Копия своего отца»
Синоптик предупредила, какой будет зима и погода на Новый год: "До -8 уже в октябре"
Экс-ВИА Гра Мейхер в прозрачном платье впечатлила позой: "Но ведь как красиво падает..."
Внезапно остановилось сердце известного украинского артиста, ему было всего 40 лет: "Это большая потеря"
Снег и заморозки обрушатся на Украину, синоптики озвучили неутешительный прогноз: когда ждать похолодания
Отметим, внучка легендарной певицы, унаследовала от бабушки не только имя, но и голос. Соня Евдокименко делает первые шаги в карьере певицы.
Как известно, 30 сентября в Украине отмечают именины святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. В этот день принято поздравлять женщин и девочек, которые носят эти имена.
Согласно старинным преданиям, вдова София (ее имя означает "премудрость") назвала своих дочерей именами трех главных христианских добродетелей - Вера, Надежда и Любовь.
Напомним, единственный сын Ротару сделал признание, оседлав железного коня: "Не заметил, как..."
Как сообщала Politeka, внучка Софии Ротару изумила фигуркой и растяжкой на тренировке: фото из спортзала
Также Politeka писала, что оскорбившая Ротару Ангелина Вовк рассказала о подлом поступке Пугачевой: "Никто не извинился"