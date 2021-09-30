51-летний сын Софии Ротару Руслан Евдокименко поздравил с праздником свою маму и дочь

Как пишет Politeka.net, Руслан Евдокименко является единственным сыном 74-летней Софии Ротару. У Руслана есть двое детей - София и Анатолий.

В четверг, 30 сентября, Руслан Евдокименко опубликовал на своей странице в Инсаграм фото Софии Ротару с внучкой.

«С Днем Ангела, мои дорогие Софии!» - написал он.

Отметим, внучка легендарной певицы, унаследовала от бабушки не только имя, но и голос. Соня Евдокименко делает первые шаги в карьере певицы.

Как известно, 30 сентября в Украине отмечают именины святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. В этот день принято поздравлять женщин и девочек, которые носят эти имена.

Согласно старинным преданиям, вдова София (ее имя означает "премудрость") назвала своих дочерей именами трех главных христианских добродетелей - Вера, Надежда и Любовь.

Напомним, единственный сын Ротару сделал признание, оседлав железного коня: "Не заметил, как..."

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