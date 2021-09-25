Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко поделился в сети кадром с дочерью, которую оправил за границу

Как сообщает Politeka.net, единственный сын легендарной артистки Софии Ротару Руслан Евдокименко показал в соцсети Instagram кадр из аэропорта, на котором позирует вместе с дочерью Соней. Оказалось, что девушка после каникул отправляется за границу на учебу.

Известно, что Соня Евдокименко учится в престижной школе дизайна в Нью-Йорке, и похоже, именно туда она и отправилась самолетом. На снимке Руслан позирует в темной теплой кофте и с кепкой на голове, а Соня рядом с ним – в светлой футболке и модном бежевом пиджаке, ее волосы распущены, а на лице легкий макияж и веселый вид.

В подписи к кадру Евдокименко написал: "Пора на учебу!". Пользователи тут же принялись комментировать снимок: "Счастливой дороги, Сонечка! А папе – терпения в ожидании новой встречи!", "Ни пуха!", "Удачи во всем!", "Хорошей дороги!", "Желаю Сонечке огромного желания учиться. Интересных событий, великолепных отметок. Пусть учёба будет интересной! Успехов, удачи", "Счастливого пути, будем ждать Сониного возвращения в Киев", "Отличных успехов в учёбе, Сонечка!".

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