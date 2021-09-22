Сын легендарной певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко обнародовал её снимки в свадебном платье

Как передает Politeka.net, Руслан Евдокименко является сыном легендарной певицы Софии Ротару. Также он прославился как её продюсер. У Руслана есть жена - Светлана, и двое детей - сын Анатолий, которого назвали в честь дедушки и дочь - Соня.

На этот раз Руслан Евдокименко, который известен как сын Ротару, опубликовал новое фото. а именно снимок со свадьбы Софии с её покойным мужем Анатолием.

"Есть вечная любовь", - подчеркнул Руслан Евдокименко.

Также, на одной из фан-страниц Софии Ротару в Инстаграм опубликовали новое видео. В нём собрали кадры со свадьбы Софии Ротару с Анатолием.

"53 Года Назад,22 Сентября 1968 Года,Состоялся Официальный Союз Двух Любящих Сердец - Софии Михайловны Ротару @sofiarotaru.official и Анатолия Кирилловича Евдокименко.

Любовь,Верность, Взаимопонимание и Дружба Были Главными Составляющими Их Союза. Есть Вечная Любовь!", - подписали видео на фан-аккаунте.

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