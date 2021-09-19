Сын легендарной певицы Софии Ротару и её продюсер Руслан Евдокименко показал, как сейчас выглядит

Как передает Politeka.net, Руслан Евдокименко является сыном легендарной певицы Софии Ротару. Также он прославился как её продюсер. У Руслана есть жена - Светлана, и двое детей - сын Анатолий, которого назвали в честь дедушки и дочь - Соня.

На этот раз сын Софии Ротару опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. Руслан позирует на камеру в клетчатой рубашке, надетой на серую футболку. Свой образ продюсер дополняет кепкой.

"Всем Любви и позитива!", - пожелал поклонникам Руслан Евдокименко.

Поклонники оставили несколько комментариев для Руслана под его фото: "Спешите жить, все уходяще…. к сожалению, любви и добра вашей семье!!!!!", "А вам счастья вашей прекрасной семье! Пусть осень только радует вас!", "Спасибо, Руслан!!! А Вам и всей вашей чудесной семье нескончаемого Счастья... И конечно любимой Софии Михайловне всего самого прекрасного, что есть в жизни!", "Ты самий лучший...".

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