Легендарная украинская певица София Ротару почтила память покойной мамы

Как пишет Politeka.net, 74-летняя Народная артистка Украины София Ротару (настоящая фамилия Ротарь) родилась в селе Маршинцы Черновицкой области в многодетной семье Михаила и Александры Ротарь. Кроме Софии Михайловны они воспитывали еще двух сыновей и двух дочерей. Все дети ныне покойных Михаила Федоровича и Александры Ивановны известные певцы. Анатолий и Евгений Ротарь работали в Кишиневском ВИА "Оризонт", а сестры Софья, Зинаида и Аурика давали концерты по всему СССР.

Как известно, отец Софии Михайловны, который родился в 1918 году, умер на 86-году жизни 12 марта 2004 года, а мама отошла в вечность на 77-году жизни 24 года назад 16 сентября.

В своем Instagram София Ротару опубликовала архивное фото мамы и почтила ее память.

"Светлая память ... Мама", - написала легендарная певица.

Ранее Politeka писала, что в роскошном саду Софии Ротару под Киевом сняли белокурую малютку: уникальные кадры.

Напомним, что племянница Софии Ротару в маленьком боди оконфузилась перед камерой: "что-то пошло не так".

A еще Politeka сообщала, что 74-летняя Ротару расплылась в улыбке, прижав к себе свою кудрявую малютку: "красавица на все времена!".