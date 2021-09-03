20-річна Соня Євдокименко разом з мамою Світланою і бабусею Софією Ротару підкорили видом на відпочинку

Зараз дівчина перебуває разом з усією родиною на відпочинку, тому показує яскраві фото з Італії і дивує образами бабусі. Як відомо, у Софії Ротару є єдиний син - Руслан Євдокименко.

Чоловік одружився на коханій Світлані досить давно. Пара виховує двох дітей-Софію та Анатолія. Соня сейяас навчається в Нью-Йорку, тому рідко бачиться з сім'єю і влаштовує спільну відпустку.

В Італії здивувати шанувальників вдалося всім, особливо Софії Ротару, яка разом з сім'єю добре провела час в Італії і навіть встигла попозрировать на сімейних кадрах.

"Я подумала, Татосправжній))); дуже сильно Люблю Вас😘❤; Софія Михайлівна, ну як завжди, зі знаком миру); найулюбленіша Софія Михайлівна❤️🌺; прекрасні!🥰 "- відповідають шанувальники в мережі.

Також у новому сторіс Соня показала, як проводить час з мамою. Дівчата сиділи в автомобілі, слухали музику і ритмічно танцювали.

"Always grooving", - написала Соня під кадрами в сторіс Instagram, поставивши смайлик з посмішкою і мовою і червоне сердечко.

Нагадавши, внучка Софії Ротару в мініатюрному ТОПі вразила гнучкістю на тренуванні

А ще Politeka писала, що внучка Ротару в топі нарозхрист вийшла на прогулянку з мамою-блондинкою

Також Politeka повідомляла, що довговолосий онук Софії Ротару на пляжі захопив шанувальників зовнішністю



