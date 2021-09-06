Щаслива Софія Ротару продемонструвала свого вірного друга

Як відомо, останнім часом культова українська співачка не так часто з'являється на світських заходах і радує шанувальників новими проектами і піснями. Втім, це не заважає її численним шанувальникам з інтересом стежити за оновленнями соціальних мереж Ротару і всього її сімейства, а також створювати власні спільноти і ділитися в них архівними кадрами зі співачкою.

Як пише Politeka.net, один з таких знімків опублікували на фан-сторінці Софії Ротару в Instagram. На фото співачка позує перед камерою зі своїм улюбленцем на руках.

Ротару одягнена в квітчасту сукню з різнобарвним принтом і глибоким декольте. Її образ доповнюють великі сонцезахисні окуляри. На руках співачка тримає білосніжну собачку. Ротару широко посміхається і виглядає дуже щасливою.

Варто відзначити, що собака на фото – улюблениця всієї родини Ротару. Білосніжного малюка породи бішон фрізе звуть Джиммі, і вона вже кілька років радує артистку і її рідних.

"Мир Вашому Дому!... Щастя Вашому Серцю!",- йдеться у підписі до фото.

Шанувальники Ротару не змогли пройти повз нього.

"Красуня на всі часи!", "Собака друг людини", "красуня", - пишуть люди.

Лайк під постом поставила і сама Ротару зі своєї офіційної сторінки.

Нагадаємо, Білик видала, як Ротару вдається виглядати настільки добре.

Як повідомляла Politeka, єдиний син Софії Ротару похвалився цікавим днем у Києві.

Також Politeka писала, що 74-річна Ротару в компанії невістки і внучки повеселилася від душі в Італії.