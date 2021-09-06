Счастливая София Ротару продемонстрировала своего верного друга
Как известно, в последнее время культовая украинская певица не так часто появляется на светских мероприятиях и радует поклонников новыми проектами и песнями. Впрочем, это не мешает ее многочисленным поклонникам с интересом следить за обновлениями социальных сетей Ротару и всего ее семейства, а также создавать собственные сообщества и делиться в них архивными кадрами с певицей.
Как пишет Politeka.net, один из таких снимков опубликовали на фан-странице Софии Ротару в Инстаграм. На фото певица позирует перед камерой со своим любимцем на руках.
Ротару одета в цветастое платье с разноцветным принтом и глубоким декольте. Ее образ дополняют большие солнцезащитные очки. На руках певица держит белоснежную собачку. Ротару широко улыбается и выглядит очень счастливой.
Стоит отметить, что собака на фото – любимица всей семьи Ротару. Белоснежного малыша породы бишон фризе зовут Джимми, и она уже несколько лет радует артистку и ее родных.
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«Мир Вашему Дому!… Счастья Вашему Сердцу!», - говорится в подписи к фото.
Поклонники Ротару не смогли пройти мимо него.
«Красотка на все времена!», «Собака друг человека», «Красавица», - пишут люди.
Лайк под постом поставила и сама Ротару со своей официальной страницы.
Напомним, Билык выдала, как Ротару удается выглядеть настолько хорошо.
Как сообщала Politeka, единственный сын Софии Ротару похвастался интересным днем в Киеве.
Также Politeka писала, что 74-летняя Ротару в компании невестки и внучки повеселилась от души в Италии.