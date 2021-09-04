Сын известной украинской певицы Софии Ротару, Руслан Евдокименко, показал, как проводит время в Киеве

Руслан Евдокиенко родился в семье легендарной артистки и ее мужа музыканта Анатолия Евдокименко, передает Politeka.net.

Муж Ротару умер в 2002 году. По словам певицы, она долго не могла прийти в себя от горя. Тогда артистке очень помог сын, который стал "заставлять" маму выходить на работу.

Сейчас Руслан стал "правой рукой" Софии Михайловны, помогая ей во всех делах.

При этом сын Ротару развивает свои соцсети. Сейчас на его Инстаграм подписаны 13,4 тысячи пользователей сети.

В новом посте Евдокименко показал, как провел время в Киеве в компании друзей. На фото были запечатлены мотоциклы.

"Прекрасный день в кругу друзей! 😎✌️", - написал Руслан.

За четыре часа публикация собрала более 500 лайков и много комментариев.

"Позитивного дня с друзьями и отличного настроения!", "Ого! Наконец-то ваша стихия..!)", "Я тебя Руслан приветствую🙌 рад тебя видеть. Это где ты находишься ?", "👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍", - написали пользователи сети.

Отметим, Руслан Евдокименко также отец двух талантливых детей - дочь София строит карьеру в модельном бизнесе, а сын Руслан - стал музыкантом.

Напомним, единственный сын Ротару подразнил украинцев итальянскими яствами

Как сообщала Politeka, внучка Ротару в элегантном платье пленила красотой в необычном месте