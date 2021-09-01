Молодая внучка культовой украинской певицы Софии Ротару показала элегантный образ и подняла интересную тему
20-летняя Соня Евдокименко сейчас живет и учится в Нью-Йорке. Двушка мечтает стать моделью и актрисой, и уже начинает делать первые шаги в этих направлениях. Кроме того, Соня активно ведет свою страничку в Инстаграм, регулярно радуя подписчиков свежим контентом.
Как сообщает Politeka.net, на этот раз внучка Ротару поделилась атмосферным фото, на котором продемонстрировала свою женственность и элегантность. Так, на фото Соня сидит в роскошном атласном платье с запахом оттенка «кофе с молоком». Глубокое декольте и короткая юбка позволяют девушка продемонстрировать все достоинства своей загорелой фигурки.
Евдокименко умело подчеркнула свою естественную красоту макияжем в нюдовых оттенках, а волосы оставила распущенными. Изюминкой ее образа стали крупные золотые украшения.
В таком виде Соня позирует в полутемном помещении с кирпичными стенами. За ее спиной можно увидеть часть некоей экспозиции.
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«Если бы вы могли провести ночь в музее, какой музей вы бы выбрали?», - поинтересовалась девушка.
Под постом поставила лайк ее звездная бабушка – София Ротару.
Поклонники Сони тоже оценили публикацию.
«Вау, милашка», «Вайб ракета», «Люблю», - пишут люди.
Напомним, внучка Ротару в крошечном топе раскрыла свои ближайшие планы.
Как сообщала Politeka, внучка Софии Ротару в миниатюрном топе впечатлила гибкостью на тренировке.
Также Politeka писала, что внучка Ротару в топе нараспашку вышла на прогулку с мамой-блондинкой.