Модель и внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала себя на берегу море и заговорила об окончании лета

Как передает Politeka.net, Соня Евдокименко является известной моделью и начинающей певицей. Также она известна как внучка легендарной певицы Софии Ротару. Сейчас девушка живет в Италии. Однако девушка учится в Нью-Йорке, и уже в сентябре она отправится туда. Модель активно ведет социальные сети и делится моментами из своей жизни с поклонниками.

На этот раз на Соня Евдокименко поделилась новыми фотографиями на своей странице в Инстаграм. На снимках девушка сидит на берегу курортного города Портофино, Италия. Модель в микро-топе цвета фуксия и широких брюках в леопардовой расцветке.

"Наслаждаюсь последним днем ​​лета и предвкушаю осень в Нью-Йорке", - рассказала внучка Софии Ротару.

Поклонники модели засыпали её приятными словами комментариях: "Вы прекрасны!", "Как всегда прекрасна", "До чего же виды😍 напоминают Ялту", "Моя любимая".

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