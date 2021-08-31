Украинская легендарная исполнительница София Ротару появилась в компании единственного сына, Руслана Евдокименко

Руслан Евдокименко после смерти отца стал единственной опорой для своей матери, передает Politeka.net. Сейчас мужчина помогает легендарной певице в делах, и по возможности публикует снимки с ней. Фото разлетаются по соцсетям, а фанаты неоднократно их вспоминают.

Так, в одном из аккаунтов опубликовали архивное фото, на котором артистка, улыбаясь, прижалась к плечу сына.

Оба были в солнцезащитных очках и бейсболках. Примечательно, что знаменитость сделала обычный хвостик, удивив скромным видом в обычной жизни.

"Пусть день принесет только добрые вести… Пусть все хорошее будет с Вами весь день!", - написали авторы поста.

За два часа публикация собрала сотни лайков и немного комментариев. Отметим, что отметку "Нравится" поставила певица со своего официального аккаунта.

"Какие вы красивые🔥🔥❤️", "Вечная молодость ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏вас любим в любом образе рады за Вас", "Радости!Счастья!Бесконечной Молодости!—Вам и Вашей Семье!❤️❤️❤️", "Класс👍👍👍👍👍👍💕💕💕💕", - написали пользователи сети.

Отметим, Руслан Евдокименко родился в браке украинской легенды и музыканта Анатолия Евдокименко в 1970 году. Последний умер в 2002 году, после этого звезда так и не решилась построить новые отношения.

Напомним, единственный сын Софии Ротару стал свидетелем жестокого нападения

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