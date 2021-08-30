Единственный сын культовой певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко рассказал поклонникам об инциденте на рыбалке

Как пишет Politeka.net, единственный сын легендарной певицы Софии Ротару от брака с музыкантом Анатолием Евдокименко 51-летний Руслан Евдокименко построил успешную карьеру музыкального продюсера.

В своем Instagram Евдокименко часто радует поклонников различными фотографиями и видео и рассказывает подробности личной жизни. На этот раз в stories сын Софии Михайловной поделился с поклонниками кадрами из воскресной рыбалки и показал поклонникам улов.

Кроме этого, на рыбалке с Евдокименко произошел опасный инцидент. Он стал свидетелем, как достаточно большая черная змея пожирала лягушку. Музыкальному продюсеру даже удалось сфотографировать нападение.

Ранее Politeka писала, что сын Софии Ротару застал маму в волнующий момент, такой ее никто не видит: "За минуту до...".

Напомним, что невестка Ротару показала, как проводит время со взрослой дочерью: "Очень красивые девушки".

A еще Politeka сообщала, что Могилевская показала "помолодевшую" Ротару и пококетничала с Шевченко, заняв место Осадчей: яркие кадры.