Единственный сын культовой певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко рассказал поклонникам об инциденте на рыбалке
Как пишет Politeka.net, единственный сын легендарной певицы Софии Ротару от брака с музыкантом Анатолием Евдокименко 51-летний Руслан Евдокименко построил успешную карьеру музыкального продюсера.
В своем Instagram Евдокименко часто радует поклонников различными фотографиями и видео и рассказывает подробности личной жизни. На этот раз в stories сын Софии Михайловной поделился с поклонниками кадрами из воскресной рыбалки и показал поклонникам улов.
Кроме этого, на рыбалке с Евдокименко произошел опасный инцидент. Он стал свидетелем, как достаточно большая черная змея пожирала лягушку. Музыкальному продюсеру даже удалось сфотографировать нападение.
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Напомним, что невестка Ротару показала, как проводит время со взрослой дочерью: "Очень красивые девушки".
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