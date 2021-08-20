Невістка Софії Ротару Світлана Євдокименко показала яскраве фото з дорослою донькою Сонею
Як повідомляє Politeka.net, Світлана-дружина єдиного сина легендарної співачки Софії Ротару Руслана Євдокименка. Пара виростила двох прекрасних дітей - Анатолія і Софію. Судячи з останніх знімків в соцмережі Instagram, невістка Ротару зараз з чоловіком і дітьми на відпочинку за кордоном.
Нещодавно у своєму мікроблозі Світлана опублікувала яскраве фото з прогулянки, на якому позує разом з донькою Софією. На знімку красуні відображена в красивій локації біля води, вони веселі і ошатні. Перед камерою Світлана з'явилася в довгій світлій сукні цікавого квіткового візерунка, її волосся акуратно укладені, а на обличчі мила посмішка. соня поруч з мамою позує в рожевій маєчці, її пишна шевелюра розпущена, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.
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Користувачі тут же почали коментувати знімок: "Сонячні, світлі і милі! Ви сонячне літо!", "Чудесного вам відпустки", "Які красиві", "Дві дуже красиві дівчини", "Дуже красиві, люблю", "Чарівні", "Красиві", "Люблю".
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