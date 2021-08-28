Син культової української співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко приміряв завзятий образ для вихідного дня
Як відомо, 50-річний Руслан Євдокименко побудував успішну кар'єру музичного продюсера. Зараз його дочка Соня і син Анатолій живуть в США і намагаються самостійно домогтися успіху, займаючись моделінгом і музикою відповідно. Сам син співачки цього літа багато подорожував з мамою, своєю дружиною і дітьми.
Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Євдокименко вирішив поділитися радісним Суботнім фото. На ньому він зняв себе в гаражі поруч з машиною. Руслан явно підібрав собі завзятий образ для відпочинку: на ньому був великий солом'яний капелюх з широкими полями і окуляри.
Євдокименко радісно посміхався, дивлячись в камеру, і виглядав дуже щасливим.
У коментарях до посту відзначилася його дочка Соня, яка залишила під знімком милі смайлики.
Алла Пугачова відзначилася в день народження єдиного сина Софії Ротару і зібрала понад 200 "лайків": яскраве фото
Обірвалося життя видатного українця: "дуже несправедливо"
Гвоздьова розповіла, чому не спілкується з Остапчуком після "Танців з зірками": "Переконувала, щоб він не бив морду..."
Щасливий Хіменес-Браво показав свою улюбленицю відразу після душу: "Мистецтво"
Ридаюча перед концертом Каменських розповіла, що сталося: "Ще дві години тому..."
Підписники продюсера також не змогли пройти повз цю посаду.
"Ковбой!", "На рибалці", "красень чоловік!", "Який прекрасний син у Софії Михайлівни!!!!!! Який молодець, що завжди підтримує маму, допомагає їй у всьому, щоб вона відчувала себе щасливою!", - пишуть люди.
Нагадаємо, син Софії Ротару застав маму в хвилюючий момент, такий її ніхто не бачить.
Як повідомляла Politeka, єдиний син Софії Ротару показав щасливу красуню-дружину.
Також Politeka писала, що невістка Софії Ротару засвітилася на курорті з дорослою донькою.