Син культової української співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко приміряв завзятий образ для вихідного дня

Як відомо, 50-річний Руслан Євдокименко побудував успішну кар'єру музичного продюсера. Зараз його дочка Соня і син Анатолій живуть в США і намагаються самостійно домогтися успіху, займаючись моделінгом і музикою відповідно. Сам син співачки цього літа багато подорожував з мамою, своєю дружиною і дітьми.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Євдокименко вирішив поділитися радісним Суботнім фото. На ньому він зняв себе в гаражі поруч з машиною. Руслан явно підібрав собі завзятий образ для відпочинку: на ньому був великий солом'яний капелюх з широкими полями і окуляри.

Євдокименко радісно посміхався, дивлячись в камеру, і виглядав дуже щасливим.

У коментарях до посту відзначилася його дочка Соня, яка залишила під знімком милі смайлики.

Підписники продюсера також не змогли пройти повз цю посаду.

"Ковбой!", "На рибалці", "красень чоловік!", "Який прекрасний син у Софії Михайлівни!!!!!! Який молодець, що завжди підтримує маму, допомагає їй у всьому, щоб вона відчувала себе щасливою!", - пишуть люди.

Нагадаємо, син Софії Ротару застав маму в хвилюючий момент, такий її ніхто не бачить.

Як повідомляла Politeka, єдиний син Софії Ротару показав щасливу красуню-дружину.

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