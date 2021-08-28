Сын культовой украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко примерил задорный образ для выходного дня

Как известно, 50-летний Руслан Евдокименко построил успешную карьеру музыкального продюсера. Сейчас его дочь Соня и сын Анатолий живут в США и пытаются самостоятельно добиться успеха, занимаясь моделингом и музыкой соответственно. Сам сын певицы этим летом много путешествовал с мамой, своей женой и детьми.

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Евдокименко решил поделиться радостным субботним фото. На нем он заснял себя в гараже рядом с машиной. Руслан явно подобрал себе задорный образ для отдыха: на нем была большая соломенная шляпа с широкими полями и очки.

Евдокименко радостно улыбался, глядя в камеру, и выглядел очень счастливым.

В комментариях к посту отметилась его дочь Соня, которая оставила под снимком милые смайлики.

Подписчики продюсера также не смогли пройти мимо этого поста.

«Ковбой!», «На рыбалке», «Красавец мужчина!», «Какой прекрасный сын у Софии Михайловны!!!!!! Какой молодец, что всегда поддерживает маму, помогает ей во всем, чтобы она чувствовала себя счастливой!», - пишут люди.

Напомним, сын Софии Ротару застал маму в волнительный момент, такой ее никто не видит.

Как сообщала Politeka, единственный сын Софии Ротару показал счастливую красотку-жену.

Также Politeka писала, что невестка Софии Ротару засветилась на курорте с повзрослевшей дочкой.