Софія Ротару відкрила великий концерт до 30-річчя Незалежності України, який відбувся на НСК "Олімпійський" у Києві

74-річна зірка з'явилася на сцені в червоній сукні і виконала пісні "Червона рута" та "Одна калина". Виступ Ротару супроводжувався танцями. Співачка побажала глядачам миру, щастя і добра.

На концерті був присутній і її єдиний син - продюсер Руслан Євдокименко, у якого в цей день подвійне свято, йому виповнилося 51. Чоловік пройшов за лаштунки, щоб побажати мамі удачі, та зробив яскравий знімок. Ним він і поділився у своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"За хвилину до виходу...", - підписав кадр Руслан.

Ротару умиротворено стояла в променях софітів, опустивши погляд і руку з мікрофоном.

Примітно, що її виступу на цьому концерті передував скандал. З'явилися навіть заклики заборонити їй виходити на сцену "Олімпійського". А все тому, що напередодні, 19 серпня, Софія Михайлівна виступала на відкритті музичного конкурсу "Нова хвиля" в Росії.

"Взагалі не розумію, що вона в ненависній їй Росії робить?🤷"; "Софія не побоялася приїхати???? Офігіти👍 🌟 - а чого їй боятися? Її скрізь люблять, і вона це знає", - коментували в Мережі.

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