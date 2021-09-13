Відома українська співачка Соня Кей насмішила кадрами-превью з нової фотосесії

Племінниця знаменитої співачки вирішила пов'язати себе з тією ж професією, що і сама Ротару. Причому молода дівчина не забуває про шанувальників, тому часто влаштовує тематичні зйомки.

Не так давно Соня представила вже готові фото, проте тепер вирішила згадати, як фотосесія проходила насправді і що за моменти змусили її ніяково посміятися над собою.

Соня хотіла зобразити пристрасть і кокетство на деяких кадрах, проте вийшло це у неї далеко не відразу, що і розсмішило дівчину, коли вона побачила себе і свої незручні спроби з боку:

"Коли хочеш бути сексі-кішечкою, але щось пішло не так".

Втім, кінцевий результат фотосесії шанувальникам дуже навіть сподобався і вони поспішили похвалити дівчину за кадри, показані в Інстаграмм.

Раніше Соня вирішила продемонструвати шанувальникам, в якій яскравій компанії провела день. На фото співачка позувала поруч зі своїм чоловіком, хокеїстом Олегом Петровим, а також фотографом, продюсером і візажистом. Судячи з усього, справа відбувалася за кадрами якихось зйомок.

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